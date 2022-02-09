Alaattin Aktaş: Hiçbir yatırım aracı enflasyonun üstünde getiri sağlayamadı

TÜİK finansal yatırım araçlarının ocak ayındaki getiri oranlarını açıkladı. TÜİK’in açıklamasında hem nominal getiriler, hem de Yİ-ÜFE ve TÜFE artışından arındırılmış reel getiriler yer alıyor. Biz TÜFE artışından arındırılmış reel getiri üstünden bir tablo hazırladık.

Tabloda mevduat, hisse senedi, dolar, euro, altın ve DİBS’teki aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık reel getiriler yer alıyor. Sarı kutular reel kayba, mavi kutular ise reel kazanca işaret ediyor.

İşte ocak ayı itibarıyla oluşan durum…

Birinci gerçek; ocak ayında hiçbir yatırım aracından reel getiri sağlanamamış. Kayıplar da öyle düşük oranlarda değil; yüzde 8’in üstünde.

İkinci gerçek; mevduat ve devlet iç borçlanma senedinde yalnızca ocak ayında değil, tüm dönemlerde kayıp var. Mevduatı tercih eden son bir yılda 100 lirasının 23 lirasını, iç borçlanma senedini tercih eden ise 100 lirasının 33 lirasını enflasyona kaptırmış.

Üçüncü gerçek; bir aydan daha uzun vadelerde hisse senedi, döviz ve altında reel getiri var. İstisna borsadaki yıllık getiri. Borsa yatırımcısı son bir yılda reel kayba uğramış.

Alaattin Aktaş’ın yazısı