Alaattin Aktaş: Hem yoksuluz hem pahalı alıyoruz

Eurostat verilerine göre AB ortalamasında 100 olan satınalma gücü paritesine göre kişi başına GSYH, Türkiye’de 69 düzeyinde bulunuyor. Bir başka ifadeyle Türkiye AB ortalamasına göre yüzde 31 yoksul. Üstelik bu ortalamayı gösteriyor. Gelir dağılımındaki çarpıklığı kattınız mı yoksulluk oranı çoğunluk için daha da belirgin.

Türk halkının kişi başına geliri düşük, satınalma gücü az. Ama Avrupa’da en pahalı otomobili biz alıyoruz. Şahane değil mi!

Türkiye’de 144 olan fiyat düzeyi AB ortalamasında 100 ama daha da ilginci bizi geçen ülke yok. En yüksek fiyat Danimarka’da ve bu ülkedeki endeks 132.

Bizi kıskanmaktan, bize gıpta ile bakmaktan ne yapacağını bilemez hale gelen Almanya’daki fiyat düzeyini gösteren endekse değinmemek tabii ki olmaz. Bizim otomobil fiyatı endeksimiz 144, Almanya’nın ise 99, evet 99! Hem zaten onların ürettiği otomobiller Türkiye’de daha pahalı satılmıyor mu…

Alaattin Aktaş’ın yazısı