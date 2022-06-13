Alaattin Aktaş: Haziran enflasyonuna ilişkin alt sınır yüzde 2,67 düzeyinde

Bugün 13 Haziran 2022… Haziran ayı enflasyonuna ilişkin alt sınır, bugün itibarıyla yüzde 2.67 düzeyinde bulunuyor. Eğer bu hesaplamaya konu olan ürünlerde ay sonuna kadar fiyatlar hiç değişmezse ve diğer mal ve hizmetlerin hiçbirinde fiyat değişimi olmazsa haziran enflasyonu en az yüzde 2.67 düzeyinde oluşacak. Bu oran, alt sınırı gösteriyor.

Yüzde 2.67, bu kalemlerden kaynaklanan ve TÜFE’ye doğrudan yansıyacak etki. Söz konusu zamların diğer mal ve hizmetlere hiç yansıması olmayacağını varsayıyorum. Yüzde 2.67’yi hangi kalemlerden hesapladığıma gelince… (Yaklaşık zam oranı ve TÜFE’ye etki.)

Benzinli otomobil, yüzde 10 ve 0.55 puan.

Dizel otomobil, yüzde 10 ve 0.18 puan.

Elektrik, yüzde 15 ve 0.35 puan.

Doğalgaz, yüzde 30 ve 0.46 puan.

Benzin, yüzde 25 ve 0.37 puan.

Motorin, yüzde 22 ve 0.45 puan.

LPG, yüzde 7 ve 0.10 puan.

Çay, yüzde 30 (mayısta yapılan zammın hazirana yansıyan kısmı) ve 0.16 puan.

Havayolu ulaşımı, yüzde 21 (toplam zammın hazirana yansıyan kısmı) ve 0.05 puan.

Alaattin Aktaş’ın yazısı