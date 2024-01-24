Alaattin Aktaş: Hazine borçlulukta arşa çıkmış!

Türkiye’nin 2023 yılına ilişkin iç ve dış borç verileri ve önümüzdeki döneme ilişkin borç ödeme projeksiyonu açıklandı ve gördük ki Alper Gezeravcı arşa çıkmakta geç kalmış; Hazine bunu çok önceden gerçekleştirmiş bile…

İç ve dış borçta toplam ödeme 1 trilyon 120 milyar (671 milyar) lira.

Bu arada Hazine “iskonto ve kısa vadeli işlemlere ait faiz ve diğer giderleri” ayrı bir kalemde gösteriyor. Özünde faiz ödemesi olan bu kalemden gerçekleştirilen ödeme de geçen yıl 171 milyar (36 milyar) lira oldu.

İç ve dış borç ile bu kalemin toplamından oluşan ödeme 1.3 trilyon (707 milyar) lirayı buluyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı