Alaattin Aktaş: Havanda su dövüldü

Yıllar yılı enflasyonun nedeni olarak yüksek faizi gördük, görmeye de devam ediyoruz. Ama son faiz indirimini sanki farklı bir amaca hizmet için yaptığımıza dönük bir görüntü var. Söylenenleri özetleyelim: Faizi indirdik ki kur arttı, kur artsın ki dış ticaret dengemiz iyileşsin, dış ticaret dengemiz iyileşsin ki cari açık sorunu geride kalsın, döviz bollaşsın, böylece ucuzlayacak dövizle birlikte enflasyon aşağı gelsin…! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na dün enflasyon raporunu açıkladığı toplantıda yöneltilen sorulardan biri de bu sürecin ne zaman tamamlanacağıydı. Bir meslektaşımız, cari fazla verme aşamasına üç-dört yıldan önce ulaşılamadığı takdirde bunun bu kadar süre enflasyonun düşmeyeceği anlamına gelip gelmediğini sordu. Biz de merakla bu soruya ne yanıt verileceğini bekledik. Ne yazık ki söylenenlerle sorunun pek bir ilgisi yoktu; havanda su dövüldü.
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