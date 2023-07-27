Alaattin Aktaş: Gizlenen vergiye de bakın

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 73’üncü maddesi “vergi ödevi” başlığını taşır. Maddenin giriş bölümü aynen şöyle:

“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır…”

İlk fıkradaki ifadeye dikkat:

“Herkes mali gücüne göre…” İfade çok açık…

Vatandaştan ekonomik gücüne göre, parasına göre vergi alınacak.

İyi de buna uyuluyor mu?

Kağıt üstünde, tabii ki.

Gelir vergisinde dilimler var ya… Vergi öyle herkesten aynı miktarda ya da oranda alınmıyor; kazanç arttıkça vergi de artmış oluyor. Burada da bir dizi aksaklık var da, hadi diyelim bu sistem dört dörtlük işliyor.

Peki kazancın ne olduğuna hiç mi hiç bakılmaksızın herkesten aynı oran ya da tutarda alınan vergiler ne olacak?

Yani dolaylı vergiler veya daha eskiden kullanılan tanımıyla vasıtalı vergiler?

Alaattin Aktaş’ın yazısı