Alaattin Aktaş: Geliri artırmak şöyle dursun, biz geri gitmeyi bile engelleyemiyoruz

Kişi başına gelir bir ülke için temel bir gelişmişlik göstergesi. Ama bu gösterge tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor.

Bir kere Türkiye’nin kişi başına geliri ha 9 bin dolar olmuş, ha 10 bin ya da 13 bin, 15 bin. Bu düzeyler zaten çok düşük. Biz 20-25 bin dolarları göremediğimiz sürece alt klasmanda top koşturmaya devam edeceğiz.

Kaldı ki geliri artırmak şöyle dursun, biz geri gitmeyi bile engelleyemiyoruz. 2013’teki gelirimiz 12.582 dolardı. Şimdi neredeyiz!

Ayrıca kişi başına gelir artsa bile dağılım öylesine adaletsiz ki toplumda geniş bir kesim bu artıştan pay alamıyor. Dolayısıyla vatandaş kişi başına gelir artmış, artmamış ya da azalmış, hiç mi hiç umursamıyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı