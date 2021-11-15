Diken

Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Geliri artırmak şöyle dursun, biz geri gitmeyi bile engelleyemiyoruz

Kişi başına gelir bir ülke için temel bir gelişmişlik göstergesi. Ama bu gösterge tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor.

Bir kere Türkiye’nin kişi başına geliri ha 9 bin dolar olmuş, ha 10 bin ya da 13 bin, 15 bin. Bu düzeyler zaten çok düşük. Biz 20-25 bin dolarları göremediğimiz sürece alt klasmanda top koşturmaya devam edeceğiz.


Kaldı ki geliri artırmak şöyle dursun, biz geri gitmeyi bile engelleyemiyoruz. 2013’teki gelirimiz 12.582 dolardı. Şimdi neredeyiz!

Ayrıca kişi başına gelir artsa bile dağılım öylesine adaletsiz ki toplumda geniş bir kesim bu artıştan pay alamıyor. Dolayısıyla vatandaş kişi başına gelir artmış, artmamış ya da azalmış, hiç mi hiç umursamıyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

SON HABERLER

‘Kafessiz Türkiye’de hedef 2026: 100 milyon tavuğu kurtaracağız

Bundan tam üç yıl önce bir grup arkadaşıyla birlikte Türkiye’de kafes yumurtacılığını bitirmek üzere yola çıkan Emre Kaplan, ‘efektif altruizm’ kavramının hayatına verdiği yönü, tavuk refahı için çalışma sebeplerini ve üç sene önce tam bugün kurulan Kafessiz Türkiye’yi Diken’e anlattı.

Bizi siyasetçiler değil, siyaset kurtarabilir…

Kimdir milletvekili? Anayasaya göre seçildikleri bölge ya da kendilerini seçenleri değil ‘bütün milleti’ temsil ederler. Soyut bir kavramı, millet/ulusu temsil ediyorlar. Soyut olanı temsil ediyorlar ki, somut olan bizler kendilerine olur olmaz rahatsızlık vermeyelim!

Çigan Orkestrası eşliğinde çırpınırdı Karadeniz

Türkiye kamuoyu, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz, Libya gibi sıcak gerilim noktalarına odaklanmaktan tam olarak farkına varamadı ama kuzeyimiz biriken bir tansiyon var. Biz istemesek de günün sonunda sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalabileceğimiz bir sorun giderek büyüyor.