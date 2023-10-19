Alaattin Aktaş: Gazze’de yaşananların Türkiye’ye temelde iki etkisi var

Birinci etki ekonomik sorunlar yaratması yönüyle olacak. Kısmen de oluyor zaten.

Çatışmaların başlamasından sonra motorine yüklü bir zam geldi, benzin zammının da eli kulağında gibi.

Akaryakıt zamlarına yol açan iki temel etken söz konusu. Çatışmalar yüzünden uluslararası piyasalarda ürün fiyatları artıyor ve bu artış haliyle bize de yansıyor. Diğer etken ise ürün fiyatları artmasa bile Türk parasındaki değer kaybı hızlandığı için ithal maliyetlerdeki artış yurt içi fiyatlarını yukarı çekiyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artış doğrudan ve dolaylı olarak tüm fiyatlara yansıyacak, kimileri de bunu bahane edip daha fazla zam yapıyor.

Çatışmalar tabii ki yalnızca enflasyonu etkilemiyor. Sorunun uzaması halinde öncelikle bölgeye yapılan olmak üzere ihracatta sıkıntılar baş gösterecek. Bu durum belli ölçüde üretime yansıyacak.

Daha büyük sorun aslında çatışmaların bölgede yoğunlaşmanın ötesine geçip başka bölgelere de sıçraması. Özellikle de İran’a…

Alaattin Aktaş’ın yazısı