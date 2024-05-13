Alaattin Aktaş: Fiyat artış hızı düşecek, fiyatlar değil!

Zihinlere kazınmaya çalışılan şu:

“Bakın yıllık artış oranı düştü, enflasyon belasından da kurtulduk.”

İnilebilse bile öyle yüzde 38’e inmekle bu beladan kurtulunmaz da vatandaşın geçim zorluğu hafiflemiş mi, yaşam standartlarında bir iyileşme var mı, bakılması gereken o.

Enflasyonun gerilemesi, fiyat artış hızının düşmesidir, fiyatların değil. Zaten fiyatların gerilemesi durumu ortaya çıkmışsa enflasyon kavramından söz edilmez, o durumun adı deflasyondur.

Aylık harcama; nereden nereye…

2005-2026 dönemini ikiye ayırdık. Tabii ki 2024-2026 dönemi Merkez Bankası’nın tahminini gösteriyor.

İlk bölüm olarak 2005-2021 döneminin ortalamasını, ikinci dönem olarak da 2022-2026 döneminin ortalamasını aldık.

Acaba yıl sonu endeks değerlerine ya da bir başka ifadeyle yıl sonundaki aylık harcamaya göre cebimizden ortalama ne kadar para çıktı.

2005-2021 döneminin aylık ortalaması 278 lira.

2022-2026 döneminin ortalaması tam 2.334 lira.

İşte tam nereden nereye denilecek durum.

Hani 2021’in eylülünde nas gerekçesiyle başlattığımız enflasyonu düşürme amaçlı faiz indirimi operasyonu vardı ya, bu operasyon bakın nasıl da faydalı olmuş, harcamalarımızı nasıl da aşağı çekmiş değil mi!

Aylık harcamamız 278 liradan 2.334 liraya gelmiş!

Alaattin Aktaş’ın yazısı