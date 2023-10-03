Alaattin Aktaş: Fellik fellik döviz aramamıza yol açan tablo

Körfez ülkeleri, ABD, İngiltere; ekonomi yönetimi adeta dört dönüyor, döviz bulabilmek amacıyla ziyaret üstüne ziyaret gerçekleştiriyor. Çünkü döviz gelmiyor, taze döviz gelmiyor ve bu durum işleri fena halde zorlaştırıyor.

Kamuya açık kaynaklarda herkesin ulaşabildiği veriler bile döviz girişinde nasıl sıkıntı çekildiğini ortaya koyuyor. Ekonomi yönetimi kim bilir kaç adım daha önde ve onlar gelmesi muhtemel dövizin tutarını da iyi kötü biliyor ve anlaşılan gördükleri manzara hiç hoşlarına gitmiyor.

Kamuoyuna açık veriler, dedim… İşte Merkez Bankası’nın verileri. Bu yılın ilk dokuz ayını (22 Eylül’e kadar) ikiye ayırdım. İlk beş ay ve yeni ekonomi yönetiminde geçen son dört ay…

Son dört aydaki döviz girişinde önceki beş aya göre çok büyük bir iyileşme var, var ama ilk beş ay öylesine kötü ki, son aylarda sağlanan iyileşme ancak önceki döneme göre iyi. Yoksa son dört ayın performansı da tek başına hiçbir anlam ifade etmeyecek boyutta.

Alaattin Aktaş’ın yazısı