Alaattin Aktaş: Faizi indirmenin bedelini ödüyoruz

bir yandan enerji ve gıda maddelerindeki fiyat artışı, bir yandan da TL’nin değer kaybetmesiyle bu zamların daha yıkıcı bir hale dönüşmesi mart ayı için çift haneli bir enflasyonu gündeme getiriyor.



Zaten mart enflasyonunun 1.5 puanı şimdiden kesinleşmiş durumda. Yine hep vurguladığımız gibi akaryakıt zammı suya atılan taş değil, adeta kaya! Bu zam kaçınılmaz olarak halka halka yayılacak. İşte mart ayı için çift hane olasılığından söz ederken bu gerçeklerden yola çıkıyoruz.

Ham petrol fiyatlarında genel bir artış vardı, tamam…



Bu artış Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte daha da belirginleşti, ona da tamam… Gerçi dün akşam saatlerinde keskin bir geri dönüş oldu ve petrolün varili 130 dolarlardan 112 dolara indi ama yine de genel yön yukarıydı.



Ancak bizim maliyetimizi artıran tek etken ham petrolün fiyatı değil ki. Bir aydır zaman zaman bu konuya değiniyoruz. İlk olarak 7 Şubat’ta yazmıştık. Biz ham petrolü daha pahalı mal etmemize yol açan çok temel bir yanlışlık yaptık ve o yanlıştan geri de dönemiyoruz.



Yapılan yanlış çok açık; faizi indirdik ve kurun tırmanmasına yol açtık.

Alaattin Aktaş’ın yazısı