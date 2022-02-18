Alaattin Aktaş: Faizi düşürüp enflasyonu aşağı çekecektik, ne oldu bu teoriye?

Ocak ayından sonra şubatta da faize dokunmadık.

Faizi düşürüp enflasyonu aşağı çekecektik ya, sahi ne oldu bu teoriye?

Enflasyonla mücadeleden vaz mı geçtik yani?

Olmaz, enflasyonla mücadeleden vazgeçilir mi…

Bakın KDV indirildi, harıl harıl fiyat ve etiket denetimi yapılıyor.

Ama daha kestirme yoldan gidip faizi indirerek yapsak ya şu mücadeleyi. Üstelik eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bu mücadeleyi verdik. Gerçi faiz indirimi bu aylarda ters tepti ve fiyatlar arttı ama olsun, gün gelir işe yarar.

Ocak ve şubatta ne oldu da faiz indirimine ara verdik, bilen var mı?

İki basit soru:

Faiz indirimi kötü sonuçlar doğuruyorsa eylül, ekim, kasım ve aralıkta hata mı yapmış olduk?

Faiz indirimi iyi bir tercih ise ocak ve şubatta indirime gidilmemesini nasıl açıklayacağız?

Alaattin Aktaş’ın yazısı