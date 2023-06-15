Alaattin Aktaş: Faize ilişkin gerçeği Erdoğan bir anlamda resmen açıkladı 

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini kabul etmesi ve Merkez Bankası Başkanının değişmesiyle birlikte para politikasında köklü değişikliğe gidileceği, daha doğrusu tam bir U dönüşü yapılacağı zaten belliydi. Herkesin “Faiz artırılır mı, artırılmaz mı” aşamasından “Faiz ne kadar artırılır” aşamasına geçtiği bir dönem yaşıyorduk zaten. Faiz artışına ilişkin bu gerçeği Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir anlamda resmen açıkladı.

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söylerken faiz konusundaki görüşünü değiştirmediğini vurgulamayı da ihmal etmiyor; sanki örtülü biçimde, faizin bir süreliğine yüksek olacağını söylüyordu.

Türkiye’yi ve Türk siyasetini bilmeyen biri “N’oluyor şimdi, faiz artıyor mu, artmıyor mu” diye sorabilir. Ama Türk halkı olarak bizlerin satır aralarını okuyabilme gibi bir meziyetimiz var.

Erdoğan’ın söylediği açık: “Ben faize hala karşıyım karşı olmaya ama bu aşamada başka çare kalmadı ve faiz artırımına gideceğiz…”

Alaattin Aktaş’ın yazısı