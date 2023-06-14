Alaattin Aktaş: Faiz toto

Son dönemde adeta “faiz toto” oynanıyor. Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 22 Haziran toplantısında faizi ne kadar artıracağına dönük tahminler havada uçuşuyor. Faizin ılımlı sayılabilecek düzeyde artırılıp yüzde 14-15 dolayına çıkarılacağını tahmin eden de var, çok daha agresif bir artışla yüzde 25’e, hatta yüzde 30’a yükseltileceğini tahmin eden de… Yüzde 25’leri, yüzde 30’ları dile getirenler daha çok yabancı kurumlar, bankalar…

Görüldüğü gibi tahminler arasında dağlar kadar fark var!

Yüzde 8.50’den yüzde 14-15’e ya da 25-30’a çıkış…

Peki hangi düzey daha gerçekçi?

Herkes bu sorunun yanıtını arıyor zaten.

Gerçi içinde bulunduğumuz günlerde bu sorunun yanıtını bilen herhalde kimse yoktur. Ne Maliye Bakanı Şimşek’te var bu yanıt, ne Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’da…

Alaattin Aktaş’ın yazısı