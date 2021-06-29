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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ teorisini bir kez daha test etme aşamasına geliyoruz

Yıllar yılı bir iktisat teorisini kanıtlamaya çalıştık. Bu teoriye göre “faiz sebep, enflasyon sonuç” idi. Yüksek faizin ekonomi üstünde, enflasyon üstünde olumsuz etkisi olmadığını kimse söyleyemezdi tabii ki ama Türkiye’de enflasyona acaba birincil olarak faiz mi yol açıyordu, döviz mi, yoksa başka etkenler mi söz konusuydu, işte bu tartışılırdı.

Bir değil, iki değil, kaç kez bu durumu yaşadık. Ama yaşadıklarımızdan ders çıkarıp “Yok bu teori doğru değilmiş” ya da en azından “Türkiye ekonomisine uymuyormuş” da demedik.


Şimdi bu “teoriyi” bir kez daha test etme aşamasına geliyoruz.

Düşünmek ve faiz indirimi halinde doğacak olası sonuçların ülke ekonomisinde faizin görece yüksek olmasından daha fazla zarar doğurup doğurmayacağını iyi hesaplamak gerekir.

Bunu yapacak mıyız, düşünecek ve ona göre mi karar vereceğiz, yakında görürüz.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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