Alaattin Aktaş: Faiz nereye iner?

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İşte son altı günün ortalama fonlama maliyeti…

26 Mayıs yüzde 48,94, 27 ve 28 Mayıs yüzde 48,97, 29 Mayıs, 30 Mayıs ve 2 Haziran yüzde 48,98. Şimdi ara başlıktaki soruyu bir kez daha soralım:

“Merkez Bankası 19 Haziran’da politika faizini nereye indirir?”

Bu soruya yanıt vermeden önce “fiilen uygulanan” faizin kaç olduğunu dikkate almak gerekiyor. İşte oranları aktardım; neredeyse yüzde 49.

Merkez Bankası 19 Haziran’da “Politika faizini yüzde 46’dan (örneğin) yüzde 44’e çektim” dese bu ne ifade edecek?

“Göstermelik hale gelmiş olan politika faizi”nin iki puan aşağı çekilmesinden sonra “fiili faizin” de yüzde 49’dan yüzde 47’ye çekileceği anlamını çıkarmamız mı gerekiyor? Herhalde…

Alaattin Aktaş’ın yazısı