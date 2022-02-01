Alaattin Aktaş: Faiz indiriminin dış ticarette sanıldığı gibi bir etkisi olmamış

Faizi düşürme operasyonu eylülde başladı. İlk faiz indiriminin eylül ayına pek etkisi olduğu söylenemez. O yüzden yılın son çeyreğinde neler olduğuna baktık.

2020’nin son çeyreğinde 51 milyar dolar olan ihracat yüzde 26’lık artışla geçen yılın aynı döneminde 64 milyara çıktı.

İthalat da ihracattan geri kalmadı. Son çeyrekteki ithalat yüzde 24 artışla 63 milyardan 78 milyara yükseldi.

Son çeyrekte 2020’de 12 milyar dolar olan ticaret açığı geçen yıl 13 milyar dolara çıktı.

Demek ki faiz indiriminin dış ticaret üstünde hiç de öyle sanıldığı gibi bir etkisi olmamış.

İşte resmi veriler ortada! Faizi indirmişiz ama ne piyasadaki faiz düşmüş, ne enflasyon gerilemiş, ne dış ticaret verilerinde bir iyileşme olmuş!

Geçenlerde sormuştuk; bir kez daha sormak gerekiyor:

“Sahi biz bu faizi niye indirdik?”

Alaattin Aktaş’ın yazısı