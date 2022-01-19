Alaattin Aktaş: Faiz artırımına izin çıkar mı?

Erdoğan “Faiz sebep enflasyon neticedir” görüşünü yeni dile getiriyor değil. Bu görüş bu dönemde ortaya çıkmadığına göre geçmiş yıllardaki faiz artışlarını nasıl izah edeceğiz? Yani son indirimlerin ardından ne olacağı biliniyordu. Hem zaten geçmişte Merkez Bankası enflasyona karşı faiz indirmemiş, tam tersine artırmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Başkan Murat Çetinkaya için faizi indirmeye yanaşmadığı gerekçesiyle ne demişti:
“Laf dinlemiyor adam!”
Yani Merkez Bankası başkanları için ölçü adeta belliydi:
“Laf dinlemeleri gerekiyordu.”
Peki şimdi sıraladığımız bu faiz artışlarını nasıl yorumlayacağız?
Faizi artıran başkanlar demek ki o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayını aldı.
Yine düz mantık yürütelim: “Demek ki geçmiş yıllarda faiz artışına izin vardı.”
Şimdi düşünelim:
“Ekonomik koşulların gerektirmesi halinde yine faiz artırımına izin çıkar mı, çıkmaz mı?”