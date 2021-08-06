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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Erdoğan’ın sinyali kime?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz konusundaki yaklaşımı belli. Erdoğan yüksek faize hep karşı. Yüksek faizin en önemli maliyet unsuru olduğu görüşünü savunan Erdoğan, enflasyonun da bu yüzden yükseldiğini ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün katıldığı bir televizyon programında faiz-fiyat bağlantısını yeniden gündeme getirdi ve bu kez kesin tarih verecek kadar iddialı konuştu. Erdoğan, haziran ayı başında bir başka televizyon programında Merkez Bankası’nın faizi temmuz ya da ağustos ayında indirebileceğine vurgu yapmıştı. Erdoğan, bu kez de enflasyonda ağustos ayında düşüş görüleceğini, faizin de gerileyeceğini dile getirdi.


Konuşmadaki bir cümle çok dikkat çekici. Enflasyonun daha düşük geleceğini belirten Erdoğan, “Sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum” diyor.

Sahi o yerler neresi ki?

Enflasyon oranını hesaplayan TÜİK mi?

Faizi düşürme, böylece enflasyonun gerilemesine katkıda bulunma yetkisine sahip Merkez Bankası mı?

Yoksa mal ve hizmetlerine zam yapmayarak ya da az zam yaparak enflasyon düşüşüne katkıda bulunabilecek olan iş alemi mi?

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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