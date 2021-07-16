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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Enflasyonun altında kalacak faize bakan vatandaş dövize hücum ederse…

Geçen yıl dolarda Merkez Bankası satış yaptığı için 6.85 olarak bilinen o malum yatay çizgi oluşmuştu. İyi de bu yıl son bir ayda 8.67 düzeyindeki dengenin oluşmasını sağlayan ne; yoksa Merkez Bankası yine mi döviz satıyor?

Yok yok, Merkez Bankası’nın döviz satması söz konusu değil. Bu yıl denge kendiliğinden oluşmuş durumda… Yani arz ve talep dengesi.


Bir tarafta ekonomik temelli etkenler var, diğer tarafta dış politikadaki gelişmelerin piyasaya olumlu yansıyan, en azından olumsuz olmayan etkileri söz konusu.

Dış politikada hemen her şey karşılıklı. Örneğin, “Kabil havaalanını koru, Halkbank davası görülmesin” gibi.

Bu davanın görülmesi ertelenirse ve ABD’den Türkiye’ye dönük olumsuz bir mesaj verilmezse bu tabii ki yabancı yatırımcının Türkiye’ye bakışını etkiliyor ve biraz önce sıraladığımız ekonomik etkenlere olumlu yönde yansıma yaşanıyor. Türk menkul kıymetlerine çok sıcak bir ilgi gösterilmiyorsa da kaçarcasına çıkış da söz konusu olmuyor.

Dolayısıyla 6 ve 8 uyumu, 8 ve 6 olarak bir süre daha devam edeceğe benziyor. Ama 3 Ağustos’ta açıklanacak enflasyon yüzde 19’u bulursa ve bu düzeyin altında kalacak faize bakan vatandaş “Bak bir süredir de ucuz” diyerek yeniden dövize hücum ederse 8 ve 6 arasındaki bu uyum fena halde bozulur.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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