Alaattin Aktaş: Enflasyonda zirve mayısta görülecek

Tahmin yukarı çekilebilir, tahmin aralığı genişletilebilir; gelişmelere göre bunlar normal. Ama pek normal olmayan, normal görünmeyen tahminler var.

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan konuşmasında enflasyonun yükseleceği iki aya dikkat çekti. Bunlardan biri doğalgaz kullanımın hızla artacağı bu ay… Kasım ayında soğukların bastırması ve doğalgaz kullanımının artmasıyla birlikte tüketimde kamu tarafından karşılanan aylık 25 metreküp çok aşılacak. Bu da TÜ-FE’de normalin ötesinde bir artış yaşanması sonucunu doğuracak.

Ama belli ki bu artış hesaba katılmış ve bu yılın tahmini olan yüzde 65 ona göre belirlenmiş.

Önemli olan gelecek yılın mayıs ayı. Bu yılın mayıs ayında doğalgaz fiyatlarının TÜFE’de dikkate alınmamasının sonucu olarak enflasyon sıfır (yüzde 0.04 artış) gelmişti. Hani hep yüksek oranların devreden çıkması ve yerlerine düşük oranların girmesine dayalı lehte baz etkisinden söz ediyoruz ya, işte 2024’ün mayıs ayında tam tersi olacak. Bu yılın mayısındaki gibi sıfır düzeyinde bir oran söz konusu olmayacağı için yıllık TÜFE hızla yükselecek.

Bunu biz söylemiyoruz, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan söylüyor. Erkan, yıllık TÜFE’nin mayısta yüzde 70-74 aralığında beklendiğini ve bunun zirve olacağını dile getiriyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı