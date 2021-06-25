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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Enflasyonda yüzde 2’nin altındaki artışları hiç gerçekçi bulmayacağım

En sonda söyleneceği en başta söylemekte de sakınca görmüyorum:

“Eğer haziranda gerek TÜFE, gerekse Yİ-ÜFE’de yüzde 2’nin altında kalan artışlar olursa bu oranları hiç gerçekçi bulmayacağım.”


TÜİK mayıs ayı TÜFE artışını açıklarken yanlışlıkla hazirana devreden enflasyon stokunu da ilan etti ve bu stokun 0.55 puan olduğunu biliyoruz. Yani haziranda fiyatlar hiç artmasa bile, üstüne basa basa bir kez daha söyleyelim, hiç artmasa bile, haziran ayının TÜFE artışı yüzde 0.55 olacak. Haziranda fiyatların mayıstan devreden stok dışında hiç artmadığını da kimse söyleyemeyeceğine göre…

Pandemi dolayısıyla kapalı olan işletmeler haziranla birlikte açıldı. Aylardır yapılamayan zamlar devreye alındı. Ekonomi kısmen de olsa canlandı. Ne yani, bu canlılığın ve aylarca zorunlu olarak ertelenen zamların devreye alınmış olmasının fiyat endekslerine yansımasını beklemek yanlış mı olur?

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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