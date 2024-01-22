Alaattin Aktaş: Enflasyonda şubat kaygısı

Ocak ayı enflasyonunda tehlike sinyallerinin giderek arttığını ve çift hane kaygısının büyüdüğünü yazdığımda daha ayın henüz üçte biri geride kalmıştı. 11 Ocak’tı bu yazının tarihi. Aradan bir o kadar daha zaman geçti, geldik 22 Ocak’a… Kaygılar hafiflemek bir yana daha da büyüyor. Fiyat artışları suya atılan taş misali dalga dalga yayılmaya ve şimdiden şubat ayını da etkileyecek bir görüntü almaya başladı.

Enflasyonla ilgili olarak literatürde ‘sarkan etkisi‘ diye bir kavram vardır ya, işte şu dönemde tam da onu yaşıyoruz.

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Ocak ayındaki tüketici fiyat artışının çift haneyi zorlayacak boyutta olacağını bir kez daha vurgulamak gerek.

Ocak ayı oranı, yüzde 8’in altında hiç olamaz gibi görünüyor zaten.

Çift hane de pek istenmeyecektir haliyle.

Dolayısıyla 5 Şubat’ta yapılacak açıklamada ocak ayı TÜFE artışı yüzde 9 dolayında gelirse ve yıllık oran da yüzde 68-69 düzeyine ulaşırsa bu durum hiç şaşırtıcı olmaz.

Alaattin Aktaş’ın yazısı