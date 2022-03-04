Alaattin Aktaş: Enflasyonda baz etkili düşüşü kasıma kadar unutun

Evdeki hesap çarşıya bir türlü uymuyor. Fiyatlardaki artış hızının çok yavaşlayacağı umuluyor ama bu bir türlü olmuyor. Her ne kadar TÜFE’de aralık ve ocaktaki yüzde 13.58 ve yüzde 11.10’luk artışlardan sonra şubattaki yüzde 4.81 görece gayet iyi bir oran gibi görünse de bu oran da gelecek adına umut vermiyor.

Enflasyonda iki eşik aşıldı. Yıllık artış yönüyle üretici fiyatları yüzde 100’ü, tüketici fiyatları da yüzde 50’yi aşmış durumda.

Mevcut duruma göre, hem tüketici, hem de üretici fiyatlarında yıllık oranın kasıma kadar yukarı yönde seyredeceğini beklemek gerektiğini vurguladık.

Kasım, bir geçiş ayı olacak gibi görünüyor. Üretici fiyatları için bu geçiş ayı belki ekim olabilir. Çok olağandışı bir olumsuzluk yaşanmazsa aralık ayında yıllık oranlar yönünü aşağı çevirecek. Ancak aralık ayına gelinceye kadarki dönemde yıllık oranlar hangi düzeye çıkacak ve gerilemeyle nereye inilecek, bu konuda senaryo çok. Senaryoların çokluğu da bilinmeyenlerin fazla olmasından kaynaklanıyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı