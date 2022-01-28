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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Enflasyonda aslında iyi günler yaşanıyor

Enflasyon raporunda yer alan bir grafikten Merkez Bankası’nın yıllık TÜFE artışını marttan hazirana kadar olan dönemde yüzde 50-55 arasında beklediğini görüyoruz. Bu oran gerçekleşecek gerçekleşmeye de, mart ayına pek kalmayacak gibi…

Enflasyon yüzde 23 olarak tahmin edilirken son dönemde olan bitene bakıyoruz da, bir yerlerde sanki eksiklik varmış gibi geliyor:


  • Politika faizini önemsizleştirmişiz (ki bunu bizzat Maliye Bakanı söylüyor), yani ucunda uçan balon bağlı olan faiz ipi bırakmışız, yükseldikçe yükselmiş balon ve ip artık hiç görünmez olmuş…
  • Faizden vazgeçince döviz kurunu TL’yi güçlendirerek değil de döviz arzını artırarak baskılamaya odaklanmışız ama bunun nasıl olacağı da meçhul… Bunu Merkez Bankası biliyor mu, o da tartışılır…
  • Enflasyonda aslında iyi günler yaşanıyor; ÜFE’den TÜFE’ye henüz çok az geçiş olmuş; daha beteri ÜFE artışı giderek hızlanacak ve makas kapanacak gibi değil…

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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