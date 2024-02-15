Alaattin Aktaş: Enflasyon yüzde 65’ten yüzde 9’a inerken fiyatlar yüzde 70 artacak

Başlığı okuyup yanlış yazdığımı düşünmeyin hemen. Mevcut durumda yüzde 65 olan, hatta mayısta yüzde 74-75’e çıkacağı kabul edilen yıllık enflasyon oranı, eğer hedeflenenler tam gerçekleşirse üç yıl içinde yüzde 9’a düşecek; ama bu dönemde fiyatlar yüzde 70 artacak.

Bu gerçekleştirilebilir bir tahmin değil; ama öngörülen oranlar böyle.

Hem bu oranları ben hesaplamış değilim, Merkez Bankası’nın resmi tahminine farklı bir pencereden baktım yalnızca…

Ancak önemli olan şu, varsayalım bu tahminler tuttu, bu oranlar gerçekleşti… Öyle bir durumda “Enflasyonu düşürdük” diye başarı hikayesi yazılacak ama enflasyon oranı düşerken aslında fiyatların halen artmakta olduğu gerçeği dikkatlerden kaçırılmak istenecek. Daha da ötesi, enflasyonun düşüşü sanki fiyatlar gerilemiş gibi propaganda malzemesi yapılacak. Hele hele enflasyonu kimin artırdığı üstünde hiç durulmayacak.

Alaattin Aktaş’ın yazısı