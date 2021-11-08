Alaattin Aktaş: Enflasyon taammüden mi yükseltiliyor?

Şimdi Merkez Bankası’na sormazlar mı: “Ölçümü tartışmalı da olsa yıllık TÜFE şimdi gelmiş yüzde 20’ye dayanmış durumda. Bir de üretici fiyatları kaynaklı baskılar sürüyorken, bu oran nasıl olacak da iki ay sonra daha aşağıda oluşacak? Hadi diyelim o bir tahmin. İyi de Merkez Bankası olarak bu tahminin tutmaması için adeta özel çaba gösteriliyor gibi tuhaf bir durum ortaya çıkmıyor mu? Enflasyonun yukarı gitmesi için sanki taammüden adımlar atılıyor gibi bir görüntü yok mu?”

Sorular bitecek gibi değil: “Türk parası faz düşünce değer kaybediyor, bu belli. Faiz düşürmekle TL’nin değerini daha da aşağı çekiyor musun, çekiyorsun. Bunun maliyetleri artırdığını görüyor ve yazıyorsun, yani olan biten her şeyin ve olacakların farkındasın. Öyleyse enflasyon artsın diye mi uğraşıyorsun; ne yani, enflasyonu taammüden mi yükseltiyorsun?”

Alaattin Aktaş’ın yazısı