Alaattin Aktaş: Enflasyon gümbür gümbür geliyor

Son bir yılda üretici fiyatları yüzde 43, tüketici fiyatları yüzde 17.5 artacak ve bu fark böyle gidecek, öyle mi!

Her seferinde altını çizme gereği duyuyoruz, yine vurgulayalım; üreticiden tüketiciye bire bir geçiş olmaz, ama geçiş olur. Dolayısıyla yüzde 43 ile yüzde 17.5 arasındaki makas zaman içinde daralır.

Umalım da üretici fiyatları yönünü hızla aşağı çevirsin ve daralma bu şekilde gerçekleşsin.

İyi de üretici fiyatları ne olursa yönünü aşağı çevirir?

Hadi ekonomik temelli iki ana seçenek sunalım:

Faiz indirilirse maliyetler düşer ve üretici fiyatları geriler.

Dövizin düşmesi sağlanırsa bu gerileme ortaya çıkar.

Sizce hangisi? İkisi aynı anda olmayacağına göre birini tercih etmemiz gerekiyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı