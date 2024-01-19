Alaattin Aktaş: Emekli enflasyona nasıl mı ezdirildi, buyurun kanıtı!

Yalnızca 2023’e bakıyoruz ve emekli enflasyonla paralel bir maaş uygulansa aylık ortalama 132 lira kazanabilecekken cebine ancak 113 lira girmiş.

Başlangıç maaşının 100 lira değil de 10 bin lira olduğunu varsayalım. Şu durumda fiilen ödenen aylık ortalama maaş 11.300 lira. Oysa enflasyona göre gidilse ödenmesi gereken ortalama maaş 13.200 lira olacaktı. Yani aylık 1.900 lira eksik ödemeden söz ediyoruz.

Hani hep “Emekliyi enflasyona ezdirmedik” deniliyor ya, hayır, ezdirdiniz, işte somut ve tartışılmayacak veriler ortada.

2023’ün ortalama maaşı 113 lira, enflasyona göre olması gereken maaş 132 lira ve yüzde 14.4 oranında kayıp var.

Çok iddialı söylüyorum:

“Eğer emekli maaşının enflasyonun altında kalmadığını söyleyip bunu kanıtlayabilen varsa köşem açık! Buyursun verileriyle gelsin!”

Alaattin Aktaş’ın yazısı