Alaattin Aktaş: Elektrik faturasının TÜFE’deki ağırlığı düşecek!

Ağırlığın düzeyi öylesine önemli ki, zam oranı bile bir anda ikinci planda kalabiliyor ya da önemini yitirebiliyor.

Peki vatandaşın adeta inim inlemesine, esnafın işyerlerini kapatmak durumuna gelmesine yol açan elektrik zammı ocak ayı fiyat endeksine nasıl yansıyacak dersiniz…

Hemen söyleyelim; elektrik faturasının TÜFE’deki ağırlığı düşecek. Evet düşecek!

Vatandaş evinde, işyerinde elektriğe her zamankinden çok daha fazla para ödeyecek; toplam giderde elektrik çok daha fazla yer tutacak ama TÜFE’de ocak ayında elektriğin payı düşecek.

Elektrikteki zam çok ağır, vatandaş bu zam karşısında ne yapacağını bilemez hale gelmiş… Ama vatandaşa bir anlamda şu söyleniyor:

“Bak ocak ayındaki toplam harcamanda elektriğin payı düştü, enflasyon ona göre hesaplanacak.”

Oysa tam tersi olmuş; elektriğin ve doğalgazın toplam harcamadaki payı düşmek şöyle dursun tırmanıp gitmiş.

Peki gerçek böyleyken TÜFE’de bu kalemlerin payı niye düşürülüyor.

Bu aşamada karşımıza Eurostat çıkıyor. Avrupa İstatistik Ofisi’nin çizdiği çerçeve bunu gerektiriyor.

Ancak, Eurostat’ın çerçevesi Almanya’ya, Fransa’ya uyar da, Türkiye’ye uymuyor. Oralarda herhangi bir mal ya da hizmete bir ayda yüzde 100’ü aşan oranda zam geldiği görülmüş mü ki!

Alaattin Aktaş’ın yazısı