Alaattin Aktaş: Ekonomi yönetimi saçını başını yoluyordur

Yargıda yaşanan ve oturmuş bir yargı sistemine sahip ülke yatırımcılarının, hele hele hukukçularının hiç anlam veremeyecekleri tuhaf durumdan sonra herhalde ekonomi yönetimi (kalmışsa) saçını başını yoluyordur!

Sen tut aylarca uğraş didin, adeta dünya turuna çık, gitmediğin ülke, çalmadığın kapı bırakma, sonra içeride bir hırgür… Görüştüğün yabancı yatırımcılara söyleyeceğin laf kalmasın!

Yalnızca yurt dışından kaynak bulmak da değil ki sorun, içeride düzeltilmesi gereken ve zaman alan bir dizi “rasyonel olmayan” uygulama var.

Bir yandan önceki dönemin kalıntılarını temizlemeye gayret et, bir yandan çarkları döndürecek dış kaynak peşinde koş; sonra tüm gayretlerini çöpe atacak bir hukuk garabeti yaşansın!

Türkiye’nin yapması gereken çok basit oysa.

Yatırımcıya, gerek yerli, gerek yabancı yatırımcıya güven verebilmek.

Alaattin Aktaş’ın yazısı