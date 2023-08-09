Alaattin Aktaş: Doların merdiven biçiminde yükselmesi normal mi?

doların seçimden sonraki seyrini grafik haline getirip bakınca ortaya çıkan merdiven beni aldı Ahmet Haşim’in şiirine götürdü.

Bizde merdiveni çıkan dolar gibi görünüyorsa da aslında gördüğümüz Türk parasının değer kaybı. Bir dolar alabilmek için ne kadar TL veriyoruz, işte o tutar basamak basamak çıkıyor.

Nereye kadar mı çıkacak? En çok merak edilen de o ya zaten…

Sorular, sorular…

Nereye kadar?

Bu gidiş nereye?

Bunlar kadar önemli bir başka soru:

Doların böyle merdiven biçiminde yükselmesi normal mi?

Dolarda örneğin 1 Haziran’dan 13 Haziran’a kadar bir yükselme olmuş, yani paramız değer yitirmiş. Niye olduğunu boş verelim ama bu olmuş.

İyi güzel de 13 Haziran’dan 23 Haziran’a kadar niye yatay bir seyir oluşmuş! Bu dönemde Türkiye ekonomisinde bir iyileşme mi yaşanmış, algı mı değişmiş, ne olmuş?

Dedim ya hep merdiven oluşumu… 23 Haziran’dan sonra yine bir çıkış ve 4 Temmuz’a gelinmiş. Bu arada hangi gösterge bozuldu da TL değer yitirdi?

Böyle böyle geliyoruz. Kötü bir ustanın elinden çıkmışa benzeyen ve her basamağı birbirine eşit olmayan bir merdivenle…