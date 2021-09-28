Alaattin Aktaş: Dolar üç ay hiç artmasa bile yıllık tahmine ulaşıldı

Bir göstergede ağustos sonu civarında yılın tümüne ilişkin bir tahmin yaptınız. İlk sekiz ay gerçekleşmesi belli olduğuna göre yıllık tahminin tutması için örtülü biçimde son dört ayı da tahmin etmiş oluyorsunuz. Tahmin konusu her gün oluşan bir gösterge, dolayısıyla düz mantıkla dört ayın ortalaması, ikinci ayın sonunda, yani ekim sonu gibi beklenmeli. Bu tahmin setine ilişkin doküman Resmi Gazete’nin 5 Eylül tarihli mükerrer sayısında yayımlanmış. Hani ekim sonu olması beklenir dediğimiz düzey var ya, o ise 23 Eylül’de gerçekleşmiş. Daha üç hafta bile geçmeden.

Sözünü ettiğimiz değer dolar kurudur…

Yılın ilk sekiz ayındaki ortalama kur 8.03 oldu. Yılın tümündeki ortalama ise 8.30 olarak tahmin edildi. Buna göre ilk sekiz aydaki 8.03’lük ortalamanın yılın tümünde 8.30’a gelmesi için son dört aydaki ortalama dolar kurunun 8.84 düzeyinde gerçekleşmesi gerekiyordu.

Oysa sanki aceleci davrandık ve 8.84’lere şimdiden geldik bile…

Alaattin Aktaş’ın yazısı