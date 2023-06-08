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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Dolar, sekiz ayda kat ettiği yolu bir günde aldı

7 Haziran… Ne günmüş, ne “bir” günmüş! Tam “sekiz” aya bedel çıktı. Dolar sekiz ayda kat ettiği yolu, bu kez yalnızca bir günde aldı. 

Demek ki neymiş; Türk parasına dere geçilinceye kadar “Aslan, kaplan” muamelesi yapılıyor, “Sen bir tanesin” deniliyormuş! 


Ama demek ki kafalardan geçen neymiş; dere geçilip iş bittikten, seçim geride kaldıktan sonra Türk parasına bu sefer “Haddini bil” denilecek ve baraj kapakları daha da açılacakmış.

Dolar ve eurodaki dünkü artış yüzde 7’nin üstüne çıktı. Dövizdeki bu artışa bağlı olarak altın da aynı oranda değer kazandı.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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