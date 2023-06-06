Alaattin Aktaş: Doğalgazda indirim şaşırtıcı olmaz

TÜİK’in 29 Mayıs’taki açıklamasında da işaret ettiği gibi TÜFE’de doğalgazdan kaynaklanacak yukarı yönlü asıl etki kullanımın arttığı kış aylarında gözlenecek.

Fiyat şimdiki düzeyde, yani 5,72 lirada sabit kalsa bile aylık 30 metreküp kullanım durumunda birim fiyat 0,95 lira olarak dikkate alınacak. Yoğun kullanım başlayan aylara gelindiğinde aylık tüketimin bir anda 100 metreküp dolayına çıktığını düşünün, ilk ay birim fiyatta büyük bir sıçrama görülecek. Aylık 100 metreküplük kullanımda katsayı 0,75 (25/100=0,25 ve 1-0,25=0,75) olacak. Bu durumda doğalgazın metreküp fiyatı (5,72×0,75) 4,29 liraya çıkacak. Aylık 30 metreküplük kullanımda 0,95 lira olan metreküp fiyatı, aylık kullanımın 100 metreküpe çıkması halinde bir anda yüzde 351 artmış gibi işlem görecek.

Bu da haliyle kışa girilirken TÜFE’yi yukarı yönlü çok büyük baskı altına alacak. 2024 yerel seçimi de yaklaşmışken kışa girerken koşullar elverdiği takdirde doğalgazda bir indirime gidilmesi hiç şaşırtıcı olmayacak.

Alaattin Aktaş’ın yazısı