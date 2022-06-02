Alaattin Aktaş: Doğalgaza bu kış yüzde 75 daha fazla fatura çıkacak

Doğalgazda nisanda yapılan yüzde 35’lik zamla dünkü yüzde 30’luk zammın birikimli toplamı yüzde 75.5. Yani bundan sonra başka zam gelmese bile konutlarda tüketilen doğalgaza bu kış geride kalan kışa kıyasla yüzde 75.5 daha fazla fatura çıkacak.

Aylık ödemeler geçen kıştan bu kışa nasıl mı değişecek…

Geçen kış 500 lira ödeyen bir konut bu kış 877.5 lira…

Geçen kış 750 lira ödeyen bu kış 1.331 lira…

Geçen kış 1.000 lira ödeyen bu kış 1.755 lira…

Geçen kış 1.500 lira ödeyen bu kış 2.632 lira ödeyecek.

Ama şu kaydı bir kez daha düşelim; kışa kadar yeni zam gelmezse… Yeni zamlar söz konusu olursa hesabı yeniden yaparız.

Alaattin Aktaş’ın yazısı