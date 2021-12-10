Alaattin Aktaş: Demek ki neymiş, kur artınca ihracat artmıyormuş!

Çok çok iyimser bir tahminle, çok mütevazı bir tahminle 2022’nin yıl ortasındaki sepet kurun, şu anki kura göre yalnızca yüzde 10 kadar arttığını varsayalım. Şu durumda 2022’nin ortalama sepet kuru 16 olacaktır.

Dönelim dış ticaret verilerine…

Orta vadeli programa göre 2022 yılının ihracat hedefi 231 milyar dolar. Biz bu hedefi biraz “zam” yapıp 250 milyara çıkaralım.

İthalatı ise orta vadeli program hedefi boyutunda, yani 283 milyar dolarda bırakalım.

İthalatı öngörülen düzeyde tutarak artırmadık, dövizi çok az bir oranda yüzde 10 artırdık, ihracata ise torpil yaptık!

Bu durumda 2006 başlangıç yılı 100 olan endeksler 2022’de şöyle oluşacak:

“İhracat 292, ithalat 203, sepet kur 988.”

Girişte belirttik; ihracat dövizdeki artışa ayak uydurmuş olsaydı 500 milyar dolara dayanmış olurdu. Anlaşılan arada öyle çok sıkı bir bağ yokmuş.

Demek ki neymiş, kur artınca ihracat artmıyormuş!

Demek ki neymiş, son dönemde faizi indirip kuru artırma çabası yalnızca ama yalnızca ihracatı artırmak için değilmiş!

Alaattin Aktaş’ın yazısı