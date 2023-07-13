Alaattin Aktaş: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sanayi üretimine pek yaramamış

Sanayi üretiminde yirmi bir yılın ortalama büyümesi yüzde 5.6 ama AKP’nin bu yirmi bir yılını iki dönemde ele almakta yarar var…

Parlamenter sistemde geçen ilk on altı yıl ve 2023’ü tam sayarak söylüyorum Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde geçen beş yıl.

Aynı parti, siyasi kadrolar özünde aynı; ama bu iki dönemdeki sanayi üretimi çok farklı seyretmiş…

2003-2018 dönemini kapsayan on altı yıldaki sanayi üretimi büyümesi yüzde 160. Yıllık ortalama artış hızı yüzde 6.2.

2019-2023 dönemini kapsayan beş yıldaki sanayi üretimi büyümesi yüzde 21. Yıllık ortalama artış hızı yüzde 3.9.

Yüzde 6.2’den yüzde 3.9’a gerileyen bir sanayi üretimi performansı…

Anlaşılan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sanayi üretimine pek yaramamış!

Alaattin Aktaş’ın yazısı