Diken

Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Bütün bu operasyonlara ne uğruna giriştik?

Biz Merkez Bankası politika faizini niye indirdik; yüksek faizle mücadele etmek için… Böylece üretim, yatırım ve ihracatın önündeki yüksek faiz engelini ortadan kaldıracaktık.

Hani üretici, yatırımcı, ihracatçı doğrudan “Merkez Bankası’ndan kredi kullanıyor olsa” iyi! Biz dolaylı etkiye bel bağladık, Merkez Bankası faiz indirince diğer faizler de gerileyecek diye umduk.


Ama olmadı! Hatta tam tersi yaşandı.

Tüm kredilerin faizi yükseldi.

Daha kötüsü Hazine ancak çok daha yüksek faizle borçlanabilir hale geldi.

Bütün bu operasyonlara ne uğruna giriştik?

Bu kur artışları, bu fiyat artışları niye yaşanıyor?

İnsanlar kış günü niye doğalgaz yakmaya korkar hale geldi?

Orta boy sanayicisinden en küçük esnafına, vatandaşına kadar elektrik faturası niye böylesine dert oldu, herkesin gözü niye elektrik düğmesinde?

Çünkü Merkez Bankası faizini düşürdük!

Bunun yanlış olduğunu, büyük maliyetler doğurduğunu hemen her aşamada gören çok da, bunu ifade edebilecek yetkili konumda bir kişi bile yok mu?

Alaattin Aktaş’ın yazısı

SON HABERLER

Birol Yıldırım davası: Ağır cezadaki ilk duruşma basından kaçırıldı

Özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın 5 Haziran 2021 gecesi Esenyurt Karakolu’ndaki ölümüyle ilgili 12 polisin ağır ceza mahkemesindeki duruşması bugün başladı. Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yer olmadığı gerekçesiyle basın mensuplarını salona almadı, ancak çevik kuvvet polisleri ve sivil polislerin salonda durmasına izin verdi. Mahkeme, tutuklu polis İsmail Alperen Salman’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

CHP’li isim, Kılıçdaroğlu’nun Enes Kara tepkisinin perde arkasını anlattı

Üniversite öğrencisi Enes Kara’nın Elazığ’da kaldığı cemaat yurdunda baskılar nedeniyle yaşamını sonlandırmasının ardından tarikat ve cemaat yurtları tartışma konusu haline geldi. Başlıklardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu yurtlara ilişkin ‘yeterince tepki vermediği’ yönündeydi.