Alaattin Aktaş: Bütün bu operasyonlara ne uğruna giriştik?

Biz Merkez Bankası politika faizini niye indirdik; yüksek faizle mücadele etmek için… Böylece üretim, yatırım ve ihracatın önündeki yüksek faiz engelini ortadan kaldıracaktık.

Hani üretici, yatırımcı, ihracatçı doğrudan “Merkez Bankası’ndan kredi kullanıyor olsa” iyi! Biz dolaylı etkiye bel bağladık, Merkez Bankası faiz indirince diğer faizler de gerileyecek diye umduk.

Ama olmadı! Hatta tam tersi yaşandı.

Tüm kredilerin faizi yükseldi.

Daha kötüsü Hazine ancak çok daha yüksek faizle borçlanabilir hale geldi.

Bütün bu operasyonlara ne uğruna giriştik?

Bu kur artışları, bu fiyat artışları niye yaşanıyor?

İnsanlar kış günü niye doğalgaz yakmaya korkar hale geldi?

Orta boy sanayicisinden en küçük esnafına, vatandaşına kadar elektrik faturası niye böylesine dert oldu, herkesin gözü niye elektrik düğmesinde?

Çünkü Merkez Bankası faizini düşürdük!

Bunun yanlış olduğunu, büyük maliyetler doğurduğunu hemen her aşamada gören çok da, bunu ifade edebilecek yetkili konumda bir kişi bile yok mu?

Alaattin Aktaş’ın yazısı