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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Bu yeni ekonomi politikasını dünyada ilk biz deniyoruz

Diyelim bu yeni ekonomik politika şimdiye kadar kimsenin aklına gelmemiş şahane bir tercih, şahane bir sonuç verecek. Aslında “kimsenin aklına gelmemiş” kısmı doğru zaten; dünyada ilk biz deniyoruz.

Elde edilecek sonuçların da çok iyi olacağını kabul edelim. Faizi enflasyonun altında tutunca ekonominin şaha kalkacağını, işsizliğin azalacağını, cari açık sorununun gündemden düşeceğini varsayalım. Bunların hepsi gerçekleşecek ve Türkiye bir daha ekonomik kriz yaşamayacağı günlere kavuşacak.


Ama bu aşamada basit bir soru yanıtsız:

“Bu adımları attığımız için yaşamaya başladığımız sıkıntılar ne zaman bitecek ve o refah günlerine kavuşmamız ne zaman gerçekleşecek?”

2023’ten önce mi?

Bu soruya mantık çerçevesinde verilecek yanıt hiç kuşku yok “2023’ten önce” olacaktır. Öyle ya, vatandaşa geçmişi mumla aratan bir dönemi öyle yıllar yılı yaşatmayı, hele hele böyle bir ortamda seçime gitmeyi kim ister.

Dolayısıyla demek ki bu yeni ekonomi politikasının bir sonucu olacak ve bu sonuç bir yıl içinde alınacak, hesap bu.

Ama acaba o sonuç olumlu olur mu; hayır olmaz, kesinlikle olmaz!

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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