Alaattin Aktaş: Bu ülkede tasarruf etmek cezasız kalmaz

Vatandaş enflasyonla ilgili hedeflere de, tahminlere de ve bu konudaki hesaplamalara da güvenmiyor.

Vatandaş şunu da görüyor:

“Ekonomiye siyasetçiler her an müdahale edebilir.”

Bunun nasıl sonuçlar doğuracağını da tabii ki tahmin ediliyor:

“Ekonomiye, faize müdahale edildiğinde kur fırlayıp gidebilir.”

Bu düşünceyle hareket eden tasarruf sahibi, yumurtaları aynı sepete koymama düşüncesiyle “Önce TL’den uzak durayım” diyor, “Hele bir köşede dövizim de bulunsun” diye yaklaşıyor, TL’yi tercih edenler de “Uzun vade mi, kalsın” düşüncesiyle hareket ediyor. Uzun vadeden uzak duran da çoğu zaman karlı çıkıyor. 2018’deki gibi dönemlerin istisna olduğu biliniyor.

Bu enflasyon oynaklığıyla, bu faiz dalgalanmasıyla ve bütün bunlara bağlı olarak kurdaki iniş çıkışlarla vatandaşa örtülü biçimde “Tasarruf edersen seni cezalandırırım” demiş mi oluyoruz acaba!

Alaattin Aktaş’ın yazısı