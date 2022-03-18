Alaattin Aktaş: Bu konuşma, Türkiye’de doğrudan yatırıma sıcak bakmayan yabancılara çok kötü bir mesaj

Bu konuşma, Türkiye’de özellikle doğrudan yatırıma pek sıcak bakmayan yabancılara çok kötü bir mesaj oldu.

Nerede nasıl konuşmak gerektiğini bilmek gerekiyor. Baş başayken bir yatırımcıya bunları söyleyebilirsiniz de, bir topluluğa, hem de basına açık bir toplantıda böyle söylediniz mi mesaj çok farklı oluyor:

“Hukuka aykırı mı, mevzuata uygun düşmüyor mu, siz yeter ki gelin, biz anında değiştiririz…”

Bir yatırımcıya sağlanabilecek en büyük teşvik hukukun egemen olduğu bir ortam.

Bizim yaptığımız ne; adeta “Hukuki bir engel çıkarsa biz sizin adınıza bunu aşarız” diyoruz.

Peki iki yabancı kuruluştan biri lehine tercihte bulunmamız gerektiğinde bu sefer de haklı olanı değil de daha çok yatırım yapanı, yani güçlüyü mü tercih edeceğiz?

Alaattin Aktaş’ın yazısı