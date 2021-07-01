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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Bu komite Merkez Bankası’nın yerine getiremediği neyi yapacak?

Fiyat İstikrarı Komitesinin yanı sıra bir de Ekonomi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Akla takılan sorular var:


  • Fiyat istikrarını sağlamakla görevli, yasasında bu yönde hüküm de bulunan bir Merkez Bankamız var. Bu komitenin Merkez Bankası’nın işine karışması da söz konusu olmayacak deniliyor. Peki, bu komite Merkez Bankası’nın yerine getiremediği ya da tam anlamıyla başarılı olamadığı neyi yapacak?
  • Bu komitenin kurulacağı martta ilan edildi ancak düne kadar adım atılmadı. Komiteyi aylar önce kurup faaliyete geçirip fiyat istikrarını daha erken sağlamak varken niye gecikildi?
  • Kararı alınmış olmakla birlikte komiteyi kurmaya uzun süre ihtiyaç duyulmadıysa, son dönemde ne oldu da bu ihtiyaç ortaya çıktı?
  • Peki ya Ekonomi Koordinasyon Kurulu? Ekonominin koordinasyonunda bir sorun mu yaşanıyordu ki böyle bir kurula ihtiyaç duyuldu?
  • Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesi’ne duyulan ihtiyaç eşzamanlı olarak mı ortaya çıktı da bu oluşumlar aynı gün gerçekleştirildi?

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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