Alaattin Aktaş: Bu komite Merkez Bankası’nın yerine getiremediği neyi yapacak?

Elmalı Davası medyanın sorumluluğunu bir kez daha gündeme getirdi. Birçok yurttaş, aralarında profesyonel gazeteciler de dahil, dosya delillilerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştılar. Uzmanlarına göre delillerin açık bir şekilde paylaşılmasının faydadan çok zararı var. Bilinçsiz bir şekilde paylaşım yapanların yanı sıra zararını bilmesine rağmen rating ve etkileşim kaygısıyla paylaşımda ısrarcı olanlar da oluyor.