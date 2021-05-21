Alaattin Aktaş: Bu dış güçler işini gerçekten biliyor

Merkez Bankası Başkanlığı’ndaki operasyon sonrası Türkiye’yi kaçarcasına terk eden yabancı yatırımcı daha sonra yeniden dönüş sinyalleri vermedi değil.

Aslında 22 Mart’taki başkan değişimini izleyen iki haftada yaşanan 2.4 milyar dolarlık kaçıştan sonra Türkiye’ye dönüş yeniden avantajlı hale geldi. Örneğin 19 Mart’ta 7.27’ye kadar gerileyen dolar, bir hafta sonra 8.30 dolayındaydı. Elindeki menkul kıymeti satıp doları 7.27’den alan ve bir süre kenarda bekleyen yabancı için aynı doları bu kez tekrar getirip 8.30’dan TL’ye geçmek kadar avantajlı ne olabilir?

Reklam

Buna ek olarak bir de faiz yükseldi; yani menkul kıymetler ucuzlamış oldu.

Katmerli karın bir de hisse senedi boyutu var tabii ki. Kur avantajı orada da aynen geçerli, hisse senedi fiyatlarının ucuzlaması da ikinci bir avantaj.

Bu dış güçler işini gerçekten biliyor. Ama içeriden de sanki birileri yardımcı oluyor!

Reklam

Alaattin Aktaş’ın yazısı