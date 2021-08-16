Alaattin Aktaş: Bu çelişki izahat bekliyor

Otomotivdeki ÖTV düzenlemesi ağustos enflasyonuna 0.3-0.4 puan arasında bir katkıda bulunacak gibi görünüyor. Bu, ağustos için önemli bir katkıdır. 2003’ten beri hesaplanan TÜFE’de 18 yılın ağustos ortalamasındaki artışın yüzde 0.40, geçen yılın ağustosundaki artışın yüzde 0.86 olduğu dikkate alınırsa 0.3-0.4 puanlık katkı hiç de azımsanacak bir katkı değildir.

Hükümetin otomotivdeki ÖTV düzenlemesini yapmaktaki birincil amacı fiyat artış hızını aşağı çekmek ve Merkez Bankası’nın faizi yükseltmek zorunda kalmasını önlemeye çalışmak mı? Girişte de söyledik, vergi düzenlemesi yapıldığında akla öncelikle gelen bu değildi ama daha sonraları hep bu amaca odaklanıldı.

Burada bir çelişki var.

TÜİK madem gerçek enflasyonu açıklamıyor ve verilerle böylesine kolay oynuyor, bunun için kulağımızı tersten gösterip ve bir de vergi kaybına uğramayı göze alıp ne diye otomotivde vergi düzenlemesine gittik ki? Tüm amaç enflasyonun az artmasını ya da gerilemesini sağlamaksa TÜİK bunu bir kalem oynatmakla pekala yapabilirdi.

Evet, bu çelişki izahat bekliyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı