Alaattin Aktaş: Böylesine yüksek faizi hangi bankalar, kimlere ve niye uyguluyor?

Dolara yüzde 3.84 faiz olur mu?

Oluyor! Ortalama faiz yüzde 1 bile değilken yüzde 3.84 faiz oluyor!

Merkez Bankası verileri, fiilen uygulanan en yüksek faizde mayıs ayındaki durumu gösteriyor ve buna göre söz konusu ay bir ya da birden fazla banka bir aya kadar vadeli dolar cinsi mevduata tam yüzde 3.84 faiz uygulamış. Dolar cinsi mevduatın mayıs ayındaki ortalama faizi mi, yalnızca yüzde 0.89. Yani arada tam 2.95 puanlık fark var.

Euro cinsi mevduattaki rekor ise altı aya kadar vadeli mevduatta ve oran yüzde 2.25. Bu vade ve bu parada ortalama faiz yüzde 0.43, fark da 1.82 puan.

Türk Lirası cinsi mevduatta da azami faiz vadelere göre yüzde 20 ile yüzde 20.94 arasında değişiyor ve ortalama faiz ile arada 1.46 ile 4.61 puan arası fark oluşmuş durumda.

Yani vatandaşın neredeyse tümü denilebilecek çok büyük bir kesimi ancak enflasyon kadar faiz alabilirken, döviz hesabına neredeyse hiç faiz elde edemiyorken, birileri gerçekten şahane oranlardan yararlanabiliyor.

Şimdi sormak hakkımız değil mi:

“Böylesine yüksek faizi kim, yani hangi bankalar, kimlere ve niye uyguluyor?”

Alaattin Aktaş’ın yazısı