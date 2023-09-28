Alaattin Aktaş: Böyle hayat pahalılığı hiç görülmedi

İki kavramı genellikle karıştırırız; enflasyon ve hayat pahalılığını.

Her enflasyon mutlaka hayat pahalılığına yol açmaz ama hayat pahalılığı yaşanıyorsa en azından bir dönem gelir artışından daha fazla enflasyon söz konusu olmuş demektir.

Hayat pahalılığının olmadığı bir tarihten başlandığını varsayarak söyleyelim; eğer geliriniz enflasyon paralelinde artıyorsa sizin için hayat pahalılığı söz konusu değildir.

Geliriniz 100, fiyatı 100 birim olan bir maldan bir tane alabiliyorsunuz. Fiyat 110’a, geliriniz de 110’a çıkmışsa o maldan yine bir tane alabilirsiniz ve hayat pahalılığı yoktur.

Ama fiyat 110 olduğunda geliriniz 105’te kalırsa sizin için hayat pahalı hale gelmeye başlamış demektir.

Bu durumun yıllar boyunca sürdüğünü düşünün!

Fiyat artışına yakın, hatta aynı oranda ücret artışı yapıldığı söylenmekle birlikte fiyat artışının sağlıklı ölçülemediğini ya da kasıtlı olarak ölçülmediğini düşünün!

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Alaattin Aktaş’ın yazısı