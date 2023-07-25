Alaattin Aktaş: Borçlanmak zorundasın ama borç veren yok

Hazine tabii ki döviz cinsinden iç borç almaktan dolayı mutlu değildir. Kim ister ki ulusal para dururken başka bir para cinsinden borçlanmayı…

Ama “kırk katır mı, kırk satır mı” durumu!

Bir kere borçlanmak zorundasın ama borç veren yok.

Yani TL cinsinden borç vermeye yanaşan pek yok.

Hele hele sabit faizle borç vermeye niyetlenen hiç yok.

O zaman yapılacak belli…

Ya değişken faizle borç alınacak ya TÜFE’ye endeksli ya da döviz cinsinden borçlanılacak.

Yapılan bundan ibarettir.

Sabit faizli borçlanma hiç yok değil, elbette var; ama bu borçlanmanın bankalara bir anlamda zorla satılan ya da bankaların almaktan başka çarelerinin kalmadığı kağıtlar olduğu unutulmamalı.

Alaattin Aktaş’ın yazısı