Alaattin Aktaş: Borç durumuna bakınca Hazine’nin için için yandığını gördük

Merkezi yönetimin borç durumuna bakınca Hazine’nin gerçekten de adeta için için yandığını gördük… Sanki dışarıdan henüz pek hissetmediğimiz içeride biriken bir kor var!

Borçlanmanın çok temel bir kuralıdır:

“Gelirin hangi para cinsinden ise o para cinsinden borçlan!”

TL maaş alan ya da TL kazanan birinin gidip döviz cinsinden borçlanması hiç makul değil, öyle değil mi…

Ya da tümüyle yurtiçine ve TL cinsinden satış yapan bir şirketin tutup yurtdışından döviz cinsinden borçlanması…

Hem zaten bunun sakıncaları görüldüğü için döviz kazancı olmayan şirketlere döviz cinsinden borçlanma kısıtlaması getirildi ya…

Bir yönetim düşünün, vatandaşına ve şirketlerine “Geliriniz döviz değilse döviz cinsinden borçlanmayın, çok zarara uğrarsınız” diye uyarıda bulunuyor, hatta yasak getiriyor ve bunu çok haklı olarak yapıyor; ama gelin görün ki kendisi döviz cinsinden borçlanıyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı