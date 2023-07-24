Alaattin Aktaş: Borç bu gidişle neredeyse trilyon trilyon artacak

Hazine’nin borcu haziran ayı sonunda 5.6 trilyon lirayı aştı. Gelinen düzeyden öte hazirandaki artışa odaklanmak gerekiyor.

Borç eskiden milyar milyar artardı; öyle bir hale gelindi ki bu gidişle neredeyse trilyon trilyon artacak!

Haziranda kaydedilen artış tam 882 milyar lira. Lütfen dikkat, 1 trilyon liraya yakın bir borç artışından söz ediyorum.

Bu tutarın ne kadar büyük olduğunu görmek için şöyle bir kıyaslama yapalım…

Hazine’nin toplam borcu mayıs ayı sonunda 4.7 trilyon liraydı. Cumhuriyet tarihi boyunca borç alınmış, ödenmiş ve bakiye onlarca yıl sonunda 4.7 trilyon lira olmuş. Bu tutara bir ayda 882 milyar eklendi. Yani artış oranı tam yüzde 19.

Onlarca yıl boyunca 100 liraya gelmiş olan borç stokuna, bir ayda 19 lira daha ekleme başarısı(!) göstermişiz.

Alaattin Aktaş’ın yazısı